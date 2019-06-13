Фонсека хочет видеть в Роме перспективного бразильца Шахтера

Новости спорта: Португальский специалист заинтересован в покупке Маркоса Антонио и Исмаили.

Новый наставник Ромы Паулу Фонсека, который несколько дней назад покинул пост главного тренера Шахтера, хочет переманить полузащитника "горняков" Маркоса Антонио в итальянский клуб. Об этом сообщает AS Roma Live.

По информации источника, португальский специалист уже встретился с селекционной службой римлян и сообщил шорт-лист футболистов, которых хочет видеть в своей команде. В этот список попали два игрока Шахтера - левый защитник Исмаили и 19-летний бразильский хавбек Маркос Антонио.

Отметим, что молодой полузащитник перебрался в стан "горняков" этой зимой из португальского Эшторила. С Маркосом Антонио был подписан долгосрочный контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне бразилец сыграл 10 матчей в футболке "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.