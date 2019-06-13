Реал установил свой новый трансферный рекорд

Новости спорта: Мадридский Реал этим летом взрывает трансферный рынок с каждым новым приобретением.

После подписания левого защитника Лиона Ферлана Менди, который обошелся "сливочным" в 48 миллионов евро, клуб поставил новый личный рекорд по потраченным деньгам в одно трансферное окно.

В текущее летнее межсезонье Реал также успел подписать нападающего Челси Эдена Азара (100 млн евро), форварда Айнтрахта Луку Йовича (60 млн евро), защитника Порту Эдера Милитао (50 млн евро) и 18-летнего бразильца из Сантоса Родриго (45 млн евро).

Таким образом, "сливочные" уже успели потратить 303 миллиона евро, что и стало новым рекордом клуба. До этого Реал больше всего тратил 258 миллионов евро в 2009 году. Именно тогда "галактикос" приобрели Криштиану Роналду у Манчестер Юнайтед, а также Кака у Милана.