Украина - Южная Корея: кто рассудит финальный матч ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: Стали известны судейские назначения на поединок Украина - Республика Корея в финале юношеского чемпионата мира (U-20) по футболу.

Поединок Украина — Республика Корея состоится 15 июня в польском городе Лодзь, а работать на нем будет бригада арбитров из США. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный арбитр матча — 37-летний Исмаил Ельфатх. На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В роли четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни с Таити. Обеспечивать рефери с помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди из Ирландии, Павел Рачковский из Польши и Фолио Моеаки из Тонги.

Как сообщалось, в финале ЧМ-2019 U-20 15 июня в Лодзе команда Республики Корея встретится со сборной Украины. Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени.

На групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 1:0 обыграли команду Колумбии и Италии.