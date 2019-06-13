Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Украина - Южная Корея: кто рассудит финальный матч ЧМ-2019 U-20

Украина - Южная Корея: кто рассудит финальный матч ЧМ-2019 U-20
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Стали известны судейские назначения на поединок Украина - Республика Корея в финале юношеского чемпионата мира (U-20) по футболу.

Поединок Украина — Республика Корея состоится 15 июня в польском городе Лодзь, а работать на нем будет бригада арбитров из США. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный арбитр матча — 37-летний Исмаил Ельфатх. На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В роли четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни с Таити. Обеспечивать рефери с помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди из Ирландии, Павел Рачковский из Польши и Фолио Моеаки из Тонги.

Как сообщалось, в финале ЧМ-2019 U-20 15 июня в Лодзе команда Республики Корея встретится со сборной Украины. Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени.

Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко

На групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 1:0 обыграли команду Колумбии и Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
02 Фьюри: Джошуа закончился
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
05 Малиновский отказался продлевать контракт с Генком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь