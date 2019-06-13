Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Новости спорта: Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал топ-100 самых дорогих футболистов мира.

При составлении рейтинга специалисты CIES применяли эксклюзивный алгоритм, который учитывает возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата. Об этом сообщает Tribuna.com.

Возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира нападающий французского футбольного клуба “Пари Сен-Жермен” (“ПСЖ”) Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость оценили в 252, 2 млн евро. Цена пятикратного обладателя “Золотого мяча” звездного форварда итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду составила 118,1 млн евро — это 20-й результат.

В топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory вошли:

1. Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) - 252,2 миллиона евро

2. Мохамед Салах (“Ливерпуль”) - 219,6

3. Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) - 207,9

4. Лионель Месси (“Барселона”) - 167,4

5. Джейдон Санчо (“Боруссия”, Дортмунд) - 159,4

6. Садьо Мане (“Ливерпуль”) - 157,8

7. Гарри Кейн (“Тоттенхэм”) - 155,2

8. Роберто Фирмино (“Ливерпуль”) - 144,2

9. Антуан Гризманн (“Атлетико”) - 143,8

10. Лерой Сане (“Манчестер Сити”) - 137,1

Как сообщалось, нападающий французского футбольного клуба “Пари Сен-Жермен” (“ПСЖ”) Килиан Мбаппе заявил, что не будет менять команду этим летом, несмотря на поражение в Лиге чемпионов. Футболист не хочет добавлять клубу лишних проблем.