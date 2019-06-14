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Марадона покинул пост наставника мексиканского клуба Дорадос

Марадона покинул пост наставника мексиканского клуба Дорадос
10:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легендарного аргентинца ждет проведение сразу нескольких операций.

Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что одной из причин ухода аргентинца стали проблемы со здоровьем — скоро его ждет проведение операций на плече и колене.

Марадона возглавил Дорадос лишь в сентябре прошлого года — он заключил с клубом 11-месячное соглашение, согласно которому должен был заработать 2 миллиона евро. Помимо должности главного тренера, аргентинец также занимал пост технического директора.

Ранее Марадона предложил свою кандидатуру на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

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Дорадос во главе с Диего Марадоной дважды доходил до финала плей-офф — сначала Апертуры, а потом Клаусуры, но в обоих случаях команда терпела поражения.

Вершиной тренерской карьеры Диего Марадоны является работа со сборной Аргентины, которую он выводил в финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР. Аргентинская сборная уверенно добралась до четвертьфинала, где со счетом 0:4 была разгромлена Германией.

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Диего Марадона, Футбол, Новости футбола, ФК Дорадос.
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