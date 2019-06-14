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Кариус близок к переходу в Рому Фонсеки

Кариус близок к переходу в Рому Фонсеки
10:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Летом 2018 года Кариус покинул Ливерпуль и на правах двух-летней аренды перебрался в Бешикташ.

25-летний голкипер Бешикташа Лорис Кариус может перебраться в Рому, сообщает Fotomac.

 Одной из приоритетных целей в межсезонье для Ромы является усиление позиции голкипера — Робин Ольсен не оправдал ожиданий своей игрой в прошлом сезоне, а 35-летний Антонио Миранте рассматривается лишь в качестве резервиста.

По информации издания, помимо Лориса Кариуса в шорт-листе Ромы присутствует голкипер Лиона Антони Лопеш.

Летом 2018 года Кариус покинул Ливерпуль и на правах двух-летней аренды перебрался в Бешикташ. В составе турецкого клуба у немца было не все гладко — он жаловался в ФИФА из-за четырех-месячной задержки заработной платы, а также просил Ливерпуль досрочно завершить его аренду.

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Тем не менее, сезон в Бешикташе Лорис Кариус доиграл, и провел 35 матчей во всех турнирах. Он помог клубу занять третье место в розыгрыше турецкой Суперлиги.

Напомним, что Рому на этой неделе возглавил экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека. В прошлом же сезоне римляне финишировали на 6-м месте в Серии А, из-за чего попали лишь в квалификацию Лиги Европы.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Лорис Кариус.
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