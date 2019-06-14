Новости спорта: Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером, сообщает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что контракт может быть заключен до 2024 года, а за сезон Лукаку сможет зарабатывать 6,6 миллиона евро + бонусы.

По информации источника, новый тренер нерадзурри Антонио Конте хочет сделать перестройку в команде, а Ромелу Лукаку он определил в качестве одной из приоритетных целей на трансферном рынке.

Также была информация, что Антонио Конте потребовал от руководства Интера продать Мауро Икарди, на смену которого и должен быть приобретен Ромелу Лукаку.

Манчестер Юнайтед готов отпустить форварда сборной Бельгии лишь за 62 миллиона фунтов, и относительно суммы трансфера Интер еще далек от соглашения с МЮ.

Ромелу Лукаку в прошлом сезоне отыграл за Манчестер Юнайтед 46 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 15 забитых мячей. МЮ в прошлом розыгрыше АПЛ занял лишь 6-е место.

Интер в прошлом розыгрыше Серии А занял 4-е место, благодаря чему получил путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.