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Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером

Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером
11:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с Интером, сообщает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что контракт может быть заключен до 2024 года, а за сезон Лукаку сможет зарабатывать 6,6 миллиона евро + бонусы.

По информации источника, новый тренер нерадзурри Антонио Конте хочет сделать перестройку в команде, а Ромелу Лукаку он определил в качестве одной из приоритетных целей на трансферном рынке.

Также была информация, что Антонио Конте потребовал от руководства Интера продать Мауро Икарди, на смену которого и должен быть приобретен Ромелу Лукаку.

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Манчестер Юнайтед готов отпустить форварда сборной Бельгии лишь за 62 миллиона фунтов, и относительно суммы трансфера Интер еще далек от соглашения с МЮ.

Ромелу Лукаку в прошлом сезоне отыграл за Манчестер Юнайтед 46 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 15 забитых мячей. МЮ в прошлом розыгрыше АПЛ занял лишь 6-е место.

Интер в прошлом розыгрыше Серии А занял 4-е место, благодаря чему получил путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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Ромелу Лукаку, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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