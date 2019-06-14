Тренер сборной Бразилии раскритиковал Неймара

Новости спорта: Тете заявил, что сборная Бразилии на Копа Америка готова играть и без Неймара.

Главный тренер сборной Бразилии Тете прокомментировал внимание к Неймару со стороны прессы.

"В СМИ больше говорят о Неймаре, чем говорят о нем внутри команды.

В составе мы сосредоточены на нашей подготовке. Я бы никогда не хотел оказаться в такой ситуации, когда бы играл без Неймара, который входит в тройку лучших игроков в мире, но мы должны быть готовы", сказала Тете в интервью Goal.com.

На групповом этапе хозяева Копаа Америки сыграют против сборных Венесуэлы, Перу и Боливии. Копа Америки стартует 15 июня в Бразилии.