Реал объявил о трансфере "японского Месси"

Новости спорта: Мадридский Реал на официальном сайте объявил о покупке японского полузащитника ФК Токио Такефусы Кубо.

18-летний игрок национальной сборной Японии, которого часто называют "японским Месси", в следующем сезоне будет выступать за Кастилью

Сумма трансфера не разглашается, но, по слухам, Реал заплатил Токио 2 млн евро за переход Кубо, а с самим футболистом заключил пятилетний контракт с окладом 1 млн евро в год.

В 2019 году Кубо в 16 матчах за Токио забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

По данным источника, на 18-летнего японского футболиста также претендовали Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ и Барселона.

К слову, Кубо с 2011 по 2015 год находился в академии каталонцев, но был вынужден покинуть клуб из-за санкций со стороны ФИФА, которые были наложены на "блаугранас" из-за нарушения правил трансфера несовершеннолетних.