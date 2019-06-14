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Реал объявил о трансфере "японского Месси"

Реал объявил о трансфере "японского Месси"
19:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Мадридский Реал на официальном сайте объявил о покупке японского полузащитника ФК Токио Такефусы Кубо.

18-летний игрок национальной сборной Японии, которого часто называют "японским Месси", в следующем сезоне будет выступать за Кастилью

Сумма трансфера не разглашается, но, по слухам, Реал заплатил Токио 2 млн евро за переход Кубо, а с самим футболистом заключил пятилетний контракт с окладом 1 млн евро в год.

В 2019 году Кубо в 16 матчах за Токио забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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По данным источника, на 18-летнего японского футболиста также претендовали Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ и Барселона.

К слову, Кубо с 2011 по 2015 год находился в академии каталонцев, но был вынужден покинуть клуб из-за санкций со стороны ФИФА, которые были наложены на "блаугранас" из-за нарушения правил трансфера несовершеннолетних.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Такефуса Кубо.
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