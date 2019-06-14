Александрия интересуется игроком Карпат

Новости спорта: Ди Франко два сезона подряд играет во львовском клубе в статусе основного.

По информации Sport Arena, полузащитник Карпат Франциско Ди Франко может стать игроком Александрии.

Владимир Шаран заинтересован в услугах аргентинца. Хавбек может усилить «аграриев» накануне дебюта команды в Лиге Европы и повысить конкуренцию в коллективе. Впрочем, о желании Карпат расставаться с игроком пока неизвестно. Франциско играет за львовян с 2017 года, когда перешел в украинский клуб из Бока Хуниорс.

За два сезона в составе «зеленых львов» Ди Франко сыграл в 60 матчах и отметился 3 голами.

Предполагается, что заменить Ди Франко в Карпатах может Арни Вильхамссон.