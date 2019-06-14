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Сегодня на ЧМ-2019 по футболу U-20 разыграют "бронзу"

Сегодня на ЧМ-2019 по футболу U-20 разыграют "бронзу"
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На юношеском чемпионате мира-2019 по футболу в Польше в пятницу, 14 июня, состоится матч за 3-е место.

Бронзовые медали мирового первенства (игроки до 20 лет) в Гдыне разыграют юношеские команды Италии и Эквадора. Начало матча в 21:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "UA Перший".

Итальянцы в полуфинале проиграли сборной Украины - 0:1, а эквадорцы с таким же счетом уступили футболистам Республики Корея.

В финале 15 июня в Лодзи за "золото" чемпионата мира U20 сойдутся украинцы и корейцы.

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Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли вничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 1:0 обыграли команды Колумбии и Италии.

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Футбол, Новости футбола, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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