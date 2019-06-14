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Мальдини получил новую должность в Милане

Мальдини получил новую должность в Милане
17:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Звонимир Бобан вернулся в Милан, а Паоло Мальдини пошел на повышение.

Звонимир Бобан решил оставить свой пост вице-президента ФИФА и вернуться в Милан, чтобы вернуть ему былую славу уже в качестве главы футбольного департамента клуба — сообщил официальный сайт "дьяволов".

"Я благодарен президенту ФИФА Джанни Инфантино за то, что он дал мне возможность набраться неоценимого опыта, – сказал Бобан. – Надеюсь, что смог внести свой вклад в те изменения, которые переживают сейчас футбол и Международная федерация футбола. Но Милан — это моя семья и мой дом, и я не мог отказаться помочь ему в трудную минуту".

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В то же время Милан объявил о том, что Паоло Мальдини официально назначен техническим директором клуба. И именно паре Мальдини — Бобан под руководством генерального директора "россонери" Ивана Газидиса предстоит обеспечить наиболее благоприятные условия для работы новому тренеру "дьяволов" Марко Джампаоло.

50-летний Бобан выступал за Милан с 1992-го по 2001 годы (255 матчей во всех турнирах, 30 голов). Его ровесник Мальдини всю свою карьеру провел в Милане (25 лет) и является рекордсменом клуба по сыгранным матчам — 902 (33 гола).

 

 

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Футбол, Новости футбола, Паоло Мальдини.
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