Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)

Новости спорта: Тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира против Южной Кореи.

"Мы сильны командой - это в первую очередь. Я уже много раз говорил. У нас нет суперзвезд, но мы команда дисциплинированная и дружная. В этом, наверное, наш секрет, скажем прямо. Фаворита называть не буду. Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале".

"Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

Финал состоится 15-го июня, старт в 19:00.