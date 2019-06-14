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Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)

Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира против Южной Кореи.

"Мы сильны командой - это в первую очередь. Я уже много раз говорил. У нас нет суперзвезд, но мы команда дисциплинированная и дружная. В этом, наверное, наш секрет, скажем прямо. Фаворита называть не буду. Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале".

"Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

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Финал состоится 15-го июня, старт в 19:00.

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Футбол, Александр Петраков, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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