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Бондарь: До финала готовимся тщательно

Бондарь: До финала готовимся тщательно
21:07 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: УАФ

Новости спорта: Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь заявил, что потеря Дениса Попова не сыграет важной роли в завтрашнем финале молодежного чемпионата мира.

Напомним, что защитник Динамо был удален в полуфинальном матче против Италии (1:0).

"Мы играли отборочный и элит-раунд квалификации с ротацией состава, поэтому не думаю, что это сильно повлияет на завтрашний поединок. И тот игрок, который выйдет на поле, станет достойной заменой Денису Попову", — цитирует Бондаря официальный сайт УАФ.

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Также защитник заверил, что команда серьезно готовится к поединку против Южной Кореи.

"Конечно, мы смотрели и разбирали матчи Южной Кореи. До встречи готовимся тщательно".

Финальный поединок мирового первенства Украина — Южная Корея пройдет в субботу, 15 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Валерий Бондар, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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