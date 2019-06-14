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Мальорка обыграла Альбасете в первом матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Мальорка обыграла Альбасете в первом матче за выход в Ла Лигу (Видео)
19:01 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта: Состоялся первый матч полуфинала плей-офф за выход в Примеру Мальорка - Альбасете.

Мальорка принимала на своем поле Альбасете. Хозяева добились комфортной победы благодаря голам Суареса и Родригеса. В составе гостей полный матч отыграл экс-игрок Динамо и Днепра Роман Зозуля. Ответный поединок состоится 16 июня на поле «альбы».

Финальные поединки пройдет 20 и 23 июня.

Мальорка - Альбасете 2-0

Голы: Суарес, 23, Родригес, 89

Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Мальорка: Рейна - Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре - Родригес, Суарес (Кабрера, 72), Севилья (Баба, 90), Пратс (Алекс Лопес, 75) - Джуниор, Педраса

Альбасете: Надаль - Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти - Сусаета (Мальса, 82), Торрес, Фебас - Зозуля, Манай (Акунья, 67 (Вальдеррама, 86)), Бела

Предупреждения: Горосито, Родригес, Манай, Севилья, Мальса, Торрес.

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ФК Мальорка, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, ФК Альбасете, Мальорка - Альбасете.
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