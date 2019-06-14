Мальорка обыграла Альбасете в первом матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Мальорка принимала на своем поле Альбасете. Хозяева добились комфортной победы благодаря голам Суареса и Родригеса. В составе гостей полный матч отыграл экс-игрок Динамо и Днепра Роман Зозуля. Ответный поединок состоится 16 июня на поле «альбы».
Финальные поединки пройдет 20 и 23 июня.
Мальорка - Альбасете 2-0
Голы: Суарес, 23, Родригес, 89
Мальорка: Рейна - Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре - Родригес, Суарес (Кабрера, 72), Севилья (Баба, 90), Пратс (Алекс Лопес, 75) - Джуниор, Педраса
Альбасете: Надаль - Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти - Сусаета (Мальса, 82), Торрес, Фебас - Зозуля, Манай (Акунья, 67 (Вальдеррама, 86)), Бела
Предупреждения: Горосито, Родригес, Манай, Севилья, Мальса, Торрес.