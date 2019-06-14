УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Новости спорта: Португалия и Люксембург воспользовались своим правом подать апелляцию.

Апелляция футбольных федераций Португалии и Люксембурга по делу о натурализации Жуниора Мораеса будет рассмотрена Апелляционным комитетом УЕФА 18 июня.

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп рассказал: «Мы подали апелляцию и ждем рассмотрения дела. Ждем решения Дисциплинарной комиссии УЕФА, которая будет заседать 18 июня. Но мы спим спокойно. Это не то, о чем мы думаем каждый день. И это не война с Украиной. Есть вариант, при котором мы скажем: ладно, это все. Но у нас есть еще одна опция – Международный спортивный суд. Мы еще не определились, что будем делать. В решении было написано, что Мораес натурализован по всем правилам ФИФА. Но мы не верим, что он жил в Украине 5 лет. У него был перерыв, когда он играл в Китае».

После стартовых матчей отборочного раунда Евро-2020 федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протест на участие в этих поединках Мораеса, которому недавно было вручено украинское гражданство. Оба протеста были отклонены Дисциплинарным комитетом УЕФА, после чего была подана апелляция.