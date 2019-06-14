Франков: Исполком УАФ утвердил решение оставить Олимпик в УПЛ

Новости спорта: По мнению журналиста, юридический "крючочек" устроил всех.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков проинформировал, что исполком УАФ утвердил решение собрания УПЛ оставить "Олимпик" в Украинской Премьер-лиге:

"Ну все, "Олимпик" оставили, будет играть. Решение исполкома ФФУ утверждает решение собрания УПЛ и вносит изменение в регламент – можно финансировать любые U-21 и U-19, даже не свои (если свои отлетели). Юридический крючок, даже крючочек устроил всех, молодцы. ФФУ отыграла взад".

Ну всё, "Олимпик" оставили, будет играть. Решение исполкома ФФУ утверждает решение собрания УПЛ и вносит изменение в регламент - можно финансировать любые U-21 и U-19, даже не свои (если свои отлетели). Юридический крючок, даже крючочек устроил всех, молодцы. ФФУ отыграла взад. — Artem Frankov (@frankov11) 14 июня 2019 г.

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