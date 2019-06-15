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Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20

Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На юношеском чемпионате мира-2019 по футболу в Польше прошел матч за 3-е место.

Бронзовые медали мирового первенства (игроки до 20 лет) выиграла юношеская команда Эквадора, которая в Гдыне в дополнительное время нанесла поражение своим сверстникам из Италии - 1:0, сообщает Укринформ.

Автором решающего гола стал хавбек эквадорцев Ричард Мина, который забил мяч на 104-й минуте.

Отметим, что в первом экстра-тайме (95-й минута) полузащитник апеннинцев Марко Оливьери не реализовал пенальти.

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Эквадор впервые стал призером юношеского первенства мира. Итальянцы свой лучший результат показали два года назад в Республике Корея, выиграв по пенальти в матче за "бронзу" у команды Уругвая.

В финале 15 июня в Лодзи за "золото" чемпионата мира U20 сойдутся футболисты Украины и Республики Корея.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли вничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 1:0 обыграли команды Колумбии и Италии.

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