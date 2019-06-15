Роналду перечислил все свои достижения в прошлом сезоне

Новости спорта: Форвард Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего футбольного года.

Криштиану Роналду в своем аккаунте в Instagram оставил пост, в котором поблагодарил фанатов, а также вспомнил о всех своих достижениях в прошедшем сезоне.

"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и еще три титула!", — пишет Роналду

"Я должен поблагодарить всех поклонников Ювентуса за то, как меня приветствовали в Италии! Вы очень важная часть наших побед! Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для нашей страны! У вас всегда будет особое место в моем сердце!".

"Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекордные достижения, которые у меня были до сих пор в 2019 году:

- победный гол в Суперкубке;

- победа в Серии А, лучший игрок чемпионата, 21 гол;

- победа в Лиге Наций, хет-трик в ворота Швейцарии;

- первый игрок, достигший 100 побед и 125 голов в Лиге чемпионов;

- первый игрок, который выиграл 10 титулов УЕФА;

- первый игрок, который забивал во всех финальных турнирах национальных сборных: Чемпионат мира, Евро, Кубок Конфедераций и Лига Наций;

- первый игрок, который забил в 10 подряд финальных турнирах национальных команд с 2004 по 2019 год;

До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные завоевания! Я рассчитываю на вас!", — закончил Роналду.