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36-летний Рибери хочет играть еще два сезона

36-летний Рибери хочет играть еще два сезона
08:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Французский вингер Франк Рибери стал свободным агентом после 12 лет в Баварии.

"Я хочу играть еще два сезона. Деньги будут везде, но мне нужен еще и вызов. Мне предстоит принять важное решение, я должен думать не только о себе, но и о жене, о пяти детях", — заявил Рибери в интервью L'Equipe.

"Но мой последний гол в Бундеслиге встряхнул меня. Я чувствую, что еще способен бороться. Мне нужен адреналин. Когда это уйдет, я остановлюсь. Я реалист – моя игра основана на физических показателях и ускорениях. Когда я на поле, то ощущаю, что еще способен играть на высоком уровне".

При этом у Франка нет предпочтений в выборе будущего клуба, но он не сомневается, что это может быть большой клуб.

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"Думаю, я все еще способен играть за большой клуб. У меня есть опыт, который часто делает разницу. В 36 я все еще забиваю голы, и это не просто так. Я по-прежнему на уровне".

В СМИ была информация об интересе к французскому ветерану со стороны новичка АПЛ Шеффилд Юнайтед.

В сезоне-2018/19 Рибери сыграл 38 матчей за Баварию во всех турнирах, отметившись 7 голами и 4 ассистами.

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ФК Бавария, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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