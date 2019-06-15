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Суббота, 15.06.2019
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Сборная Украины U-20 провела последнюю тренировку перед финалом ЧМ-2019

Сборная Украины U-20 провела последнюю тренировку перед финалом ЧМ-2019
11:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: В матче за титул чемпиона мира украинские футболисты сыграют с Южной Кореей.

Вчера вечером после теоретического занятия игроки сборной Украины U-20 провели официальную предматчевую тренировку на стадионе в городе Лодзь. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что 15 минут тренировочной сессии были открыты для представителей СМИ.

В тренировке приняли участие все игроки молодежной команды, в том числе и Денис Попов. Защитник не сможет помочь команде в финальном матче из-за удаления в полуфинале против Италии (1:0).

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Решающий матч ЧМ будет судить бригада арбитров из США во главе с Исмаилом Ельфатхом. Комментировать поединок на UA:Перший будут Дмитрий Джулай и Денис Босянок.

Финальный поединок ЧМ Украина - Южная Корея сыграют в субботу, 15 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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