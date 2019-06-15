Сборная Украины U-20 провела последнюю тренировку перед финалом ЧМ-2019

Вчера вечером после теоретического занятия игроки сборной Украины U-20 провели официальную предматчевую тренировку на стадионе в городе Лодзь. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Отметим, что 15 минут тренировочной сессии были открыты для представителей СМИ.
Останні приготування наших надій!#МиЗбірна #U20WC pic.twitter.com/i7kdjH7KY1
— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) 14 июня 2019 г.
В тренировке приняли участие все игроки молодежной команды, в том числе и Денис Попов. Защитник не сможет помочь команде в финальном матче из-за удаления в полуфинале против Италии (1:0).
Решающий матч ЧМ будет судить бригада арбитров из США во главе с Исмаилом Ельфатхом. Комментировать поединок на UA:Перший будут Дмитрий Джулай и Денис Босянок.
Финальный поединок ЧМ Украина - Южная Корея сыграют в субботу, 15 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.