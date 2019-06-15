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Алиев: Сборная Украины без вариантов должна взять Кубок мира

Алиев: Сборная Украины без вариантов должна взять Кубок мира
13:23 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Алиев, который участвовал в финальной стадии молодежного ЧМ-2005 перед финалом ЧМ-2019 U-20 рассказал о нынешней сборной Украины.

- Александр, вы удивились выходу подопечных Александра Петракова в финал чемпионата мира?

- Может, это прозвучит слишком самоуверенно, но не удивился. Наши ребята прошли к финалу долгий путь. У них очень сплоченная команда, сыгранная, не проигравшая ни одного матча в этом году. Она порадовала всю Украину и заслуженно вышла в финал.

- Италия в полуфинале была самым сильным соперником сине-желтых на мундиале в Польше?

- Думаю, игра с Колумбией для украинцев была не менее тяжелой. Разница только в том, что с итальянцами матч получился драматичным, когда украинцы остались вдесятером, а затем рефери отменил гол соперника.

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- VAR справедливо помог Украине?

- Наверное, стоит сказать о том, что виноват сам рефери, который сначала засчитал гол Италии, а потом пошел смотреть гол по системе VAR. Слава богу, что он вовремя исправил свою же ошибку и не засчитал этот мяч.

- В финале Украина сыграет с Южной Кореей. Цепкий соперник?

- Знаю, что они, как и Украина, несколько матчей на чемпионате мира выиграли со счетом 1:0. Значит, команда прагматичная и в первую очередь делает ставку на четкую игру в обороне, а уже потом ищет свой шанс в атаке.

- Кто фаворит финала?

- Однозначно, Украина. При всем уважении к Южной Корее, но наша команда сильнее и должна доказать это на футбольном поле. Пусть это финал, на который настрой у всех будет запредельный, но сборная Украины без вариантов должна взять Кубок мира и привезти его в Украину, чтобы порадовать своих многочисленных болельщиков. Стать чемпионами мира – большая мечта ребят, хочется, чтобы у них все получилось. Считаю, что Украина более футбольная и спортивная страна, чем Южная Корея. Если бы у нас было в спорте и в футболе меньше политики, а больше поддержки государства, Украина выигрывала бы на чемпионатах мира во многих видах спорта.

- Александр Петраков в финале недосчитается защитника Дениса Попова. Это большая потеря для украинцев?

- Считаю, что в финале нельзя на такие вещи обращать внимания, хотя наш защитник проявил себя на мундиале просто прекрасно. Все, кто выйдут на поле в финале, не должны думать о том, что им кого-то не хватает. Их задача выйти и просто обыграть соперника, доказав, что они лучшие. Ребята обязаны войти в историю.

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Александр Алиев, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20.
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