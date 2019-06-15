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Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
12:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу 10-летней давности.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, 34-летний нападающий "старой синьоры" лично получил документы из федерального суда США по делу 10-летней давности.

Роналду перечислил все свои достижения в прошлом сезоне

Напомним, летом 2009 года после перехода из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, который применил к ней силу. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс.

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола.
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