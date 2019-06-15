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Фабрегас: Месси стал более совершенным

Фабрегас: Месси стал более совершенным
17:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сеск Фабрегас прокомментировал нынешнюю форму Лионеля Месси.

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высказал мнение, что форвард "Барселоны" Лионель Месси сейчас выглядит сильнее, чем когда-либо в карьере.

"С каждым сезоном Лео заново обретает себя. Может быть, он уже не тот игрок, который обыгрывает по три, четыре или пять соперников и забивает выдающийся гол. Сейчас он предпочитает отдать мяч на 45 метров, выведя Жорди Альбу один на один с вратарём. Он видит всё вокруг штрафной площади соперника, он может найти изъян в обороне и отдать голевой пас… Думаю, сейчас он более совершенен, чем когда-либо", — приводит слова Фабрегаса Goal.com.

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Фабрегас играл с Месси в академии "Барселоны". Также они выступали вместе в первой команде каталонского клуба в период с 2011 по 2014 год.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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