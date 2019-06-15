Шахтер не отпускает Тайсона в Интернасьонал

Новости спорта: Тайсон не перейдет в "Интернасьонал".

Президент донецкого клуба Ринат Ахметов наложил вето на трансфер футболиста, сообщает издание GauchaZH.

Напомним, что 31-летний Тайсон является воспитанником "Интернасьонала", за который играл с 2008 по 2010 год. "Интернасьонал" с 2018 года интересуется Тайсоном. Ранее бразильский клуб хотел арендовать футболиста.

Отметим, что Тайсона также хочет подписать "Рома", которую недавно возглавил экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

В УПЛ-2018/19 Тайсон провел 25 матчей, отличившись 3 голами и 12 результативными передачами. Бразилец стал лучшим ассистентом чемпионата.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года, его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.