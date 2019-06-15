Малиновский переходит Аталанту

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может в ближайшие дни перейти в клуб из Бергамо.

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский и форвард "Севильи" Луис Мюриель - первоочередные трансферные цели клуба итальянской Серии А - "Аталанты". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В клубе рассчитывают вложится в 30 миллионов евро на трансферы обоих игроков. 26-летний украинец уже согласился продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает Football Italia.

Итальянский клуб хочет оформить переходы этих игроков до 11 июля, когда команда выйдет из отпуска. Ранее СМИ сообщали, что клуб из Бергамо предложил 12 млн евро за 26-летнего украинском, но "Генк" хочет 20.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе "Генка". В этом сезоне Малиновский забил за "Генк" 16 мячей и отдал 16 голевых передач.

"Генк" выиграл чемпионат Бельгии впервые с 2011 года. Это четвертый чемпионский титул в истории клуба.