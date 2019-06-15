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Коноплянка получил солидное предложение от Фенербахче

Коноплянка получил солидное предложение от Фенербахче
18:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Полузащитник уже обсудил детали возможного перехода.

Хавбек гельзенкирхенского Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка - одна из главных трансферных целей Фенербахче в нынешнее лето 2019 года.

"Канарейки" уже провели встречу с представителями Шальке и переговорили о деталях вероятного перехода украинца.

По информации Sporx, турецкая команда готова раскошелиться на заработную плату Коноплянке в размере 2,7 млн евро в год.

В минувшем сезоне Коноплянка провел 21 поединок в футболке "кобальтовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что украинский хавбек подпишет с новым клубом соглашение на 3 года, а "горняки" выручат за его трансфер порядка 3-4 миллионов евро.

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ФК Фенербахче, Суперлига, ФК Шальке 04, Евгений Коноплянка.
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