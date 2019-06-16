Цитаишвили стал лучшим в финале ЧМ-2019 по версии InStat

Новости спорта: Георгий Цитаишвили в концовке матча забил третий мяч за сборную Украины, чем снял все вопросы о победителе финала.

Хавбек киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал лучшим игроком финала чемпионата мира U-20 против сборной Южной Кореи (3:1), в котором подопечные Александра Петракова в доминирующей манере переиграли соперников из Азии.

Сам же Цитаишвили стал автором третьего результативного удара украинской сборной, установив финальный счет встречи.

Стоит отметить, что Цитаишвили набрал 296 баллов по индексу платформы, опередив хавбека сборной Кореи Кима (294 балла) и украинского форварда Владислава Супрягу (292 балла).