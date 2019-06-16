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Цитаишвили стал лучшим в финале ЧМ-2019 по версии InStat

Цитаишвили стал лучшим в финале ЧМ-2019 по версии InStat
07:38 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Георгий Цитаишвили в концовке матча забил третий мяч за сборную Украины, чем снял все вопросы о победителе финала.

Хавбек киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал лучшим игроком финала чемпионата мира U-20 против сборной Южной Кореи (3:1), в котором подопечные Александра Петракова в доминирующей манере переиграли соперников из Азии.

Сам же Цитаишвили стал автором третьего результативного удара украинской сборной, установив финальный счет встречи.

Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)

Стоит отметить, что Цитаишвили набрал 296 баллов по индексу платформы, опередив хавбека сборной Кореи Кима (294 балла) и украинского форварда Владислава Супрягу (292 балла).

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Южная Корея, Георгий Цитаишвили, Чемпионат мира 2019.
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