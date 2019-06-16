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Реал и Ювентус сделали предложение Ливерпулю по Салаху

Реал и Ювентус сделали предложение Ливерпулю по Салаху
12:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Реал" и "Ювентус" нацелились на лидера "Ливеруля".

"Реал" и "Ювентус" заинтересованы в услугах нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Mirror.

По информации источника, клубы предложили "Ливерпулю" £ 150 млн (около € 168 млн) за 27-летнего египетского футболиста, однако Салах отказался покидать мерсисайдскую команду. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был осведомлён о предложении со стороны "Реала" и "Ювентуса" и обсудил угрозу ухода Салаха с руководством клуба. Однако позже выяснилось, что египтянин изъявил желание остаться в Англии.

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В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах за "Ливерпуль", записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач. В составе "Ливерпуля" египетский форвард стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мохамеда Салах.
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