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Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу

Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
13:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: eurodeafcrete2019.eu

Новости спорта: В Греции завершился чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

Сборная Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха завоевала золотые медали на континентальном первенстве, которое завершилось в греческом Ираклионе.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0).

В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0). Бронзовыми призерами соревнований стали хозяева - греки.

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Отметим, что дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.

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Футбол, Новости футбола, Дефлимпийская сборная Украины по футболу.
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