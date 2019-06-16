Погба хочет получить новый вызов, но не в Манчестере

Новости спорта: Французский футболист Поль Погба намекнул о возможном уходе из Манчестера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил о том, что пришло время уйти из клуба. Французский футболист жаждет нового вызова в другом месте.

«Я провел в Манчестер Юнайтед хорошие три года. У меня были как хорошие, так и плохие моменты, но так у всех и везде. Я провел мой лучший сезон в клубе и думаю, что сейчас хорошее время, чтобы получить новый вызов где-то еще», — цитирует Погба The Guardian.

Скорее всего, под новым вызовом Погба подразумевает Реал, куда он хочет перейти. Также в Мадриде француза желает видеть главный тренер Зинедин Зидан.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 47 матчах МЮ во всех турнирах, забив 16 голов.

Манчестер Юнайтед финишировал на 6-м месте АПЛ, оставшись без Лиги чемпионов в следующем сезоне.