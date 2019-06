Спонсоры показали новый мяч АПЛ сезона 2019/2020

Стал известен новый дизайн официального мяча Английской Премьер-лиги на следующий сезон.

Сделанный американской компанией Nike мяч Merlin оформлен в трех разных оттенках: белом, черном и розовом.

Преимущественный цвет мяча — белый, а черный и розовый имеют лишь вставки.

Here's a look at the @premierleague ball for the 2019/20 season...

Thoughts? pic.twitter.com/I2cwtmGFiP

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 16, 2019