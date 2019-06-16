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Спонсоры показали новый мяч АПЛ сезона 2019/2020

Спонсоры показали новый мяч АПЛ сезона 2019/2020
15:28 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В этом сезоне команды Английской Премьер-лиги сыграют мячем Merlin американской компании Nike.

Стал известен новый дизайн официального мяча Английской Премьер-лиги на следующий сезон.

Сделанный американской компанией Nike мяч Merlin оформлен в трех разных оттенках: белом, черном и розовом.

Преимущественный цвет мяча — белый, а черный и розовый имеют лишь вставки.

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Действующий чемпион АПЛ — Манчестер Сити. Новый сезон в Англии начнется 9-го августа матчем Ливерпуль — Норвич.

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АПЛ, Nike, Мяч, Мяч АПЛ.
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