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Сарри официально возглавил Ювентус

Сарри официально возглавил Ювентус
17:00 Сегодня Телеграф ФК Ювентус Фото: ФК Ювентус

Новости спорта: Бывший наставник «Челси» и «Наполи» возглавил клуб из Турина.

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с 60-летним специалистом Маурицио Сарри, который ранее тренировал лондонский «Челси».

Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. «Бьянко-нери» выплатили англичанам компенсацию в размере 5,6 миллионов евро.

В «Челси» Сарри провел один сезон, выиграв с клубом Лигу Европы, а также сыграв в финале Кубка Английской футбольной лиги. В чемпионате «синие» заняли третье место и в следующем сезоне сыграют в группе Лиги чемпионов.

Ранее Сарри возглавлял множество итальянских клубов, но наиболее известна его работа с «Наполи» в период с 2015 по 2018 годы.

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«Ювентус» в сезоне 2018/19 под руководством Массимилиано Аллегри выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не отпустит Сарри, пока не договорится с другим тренером.

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ФК Ювентус, ФК Челси, Серия А, Сарри.
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