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Президент Ингульца идет в Верховную Раду

Президент Ингульца идет в Верховную Раду
00:55 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о причинах решения пойти в народные депутаты Украины.

«Я твердо решил идти в народные депутаты, потому что у меня есть знания и опыт в строительстве с нуля агрофирмы «Пятихатская», футбольного клуба «Ингулец» и многих других вещей. Я думаю, что своим примером мы покажем, как нужно работать в стране.

Я туда иду не для того, чтобы спрятаться в парламенте, я буду первым, кто проголосует за снятие депутатской неприкосновенности. Я хочу прийти туда, чтобы мне не было стыдно перед моей мамой, которой я предлагаю деньги, а она их не хочет брать.

Она говорит, что 44 года проработала дояркой, и государство должно платить справедливую пенсию. Где эта справедливая пенсия? Такое чувство, что у наших депутатов нет родителей, и никто из них не работал на такой тяжелой работе, как моя мама.

Я никогда в жизни не боролся за власть, всегда боролся только за справедливость. Иду в Верховную Раду, чтобы добиться справедливого уровня жизни, чтобы все жили более-менее одинаково», – сказал Поворознюк.

ЦИК зарегистрировала Поворознюка кандидатом в народные депутаты.

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Кубок Украины, Новости спорта, ФК Ингулец, Александр Поворознюк.
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