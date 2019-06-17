Барселона отрицает контакты с Гризманном

Новости спорта: Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заявил, что никаких контактов с нападающим Атлетико Антуаном Гризманном не было.

Хосеп Мария Бартомеу категорически отверг все утверждения о том, что Барселона уже договорилась с форвардом Атлетико Антуаном Гризманном о переходе — сообщает Marca.

“Мы уже говорили и можем повторить снова: никаких контактов с Гризманном, а уж, тем более, договоренностей с ним, у нашего клуба не было и нет, – заявил президент Барселоны в интервью RAC1. – Это не значит, что мы не интересуемся Гризманном. Возможно, переговоры начнутся в ближайшие дни или недели. Мы не собираемся торопиться. Времени до конца августа достаточно, чтобы изучить кандидатов на усиление на стороне, а также в нашей второй команде и академии".

Ранее генеральный директор Атлетико заявил, что нынешним летом Гризманн перейдет в Барселону.