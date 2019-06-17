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Технический директор Генка обвинил Малиновского в давлении на клуб

Технический директор Генка обвинил Малиновского в давлении на клуб
16:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В бельгийском клубе уверены в своей правоте.

В "Генке" отреагировали на слова Руслана Малиновского о том, что клуб не хочет вести переговоры с "Аталантой", а также не держит данное игроку обещание. Технический директор "Генка" Димитрий де Конде считает, что Малиновский таким образом шантажирует клуб.

"Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная. "Аталанта" предложила не 15 миллионов евро, а 10. Более того, они хотят рассчитаться за него шестью различными частями.

Без соглашения на клубном уровне они уже пообещали нашему игроку щедрую заработную плату. Переговоры с игроком без разрешения клуба запрещены. Это нелепо, что пытаются сделать итальянцы", - сказал де Конде.

Малиновский: Генк не хочет вести переговоры с Аталантой

Ранее была информация о том, что Малиновский дал согласие на переход в "Аталанту", которая в следующем сезоне будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Отметим, что Малиновским также интересовался лиссабонский "Спортинг".

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Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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