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Марадона: Даже сборная Тонга может обыграть Аргентину

Марадона: Даже сборная Тонга может обыграть Аргентину
19:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легенда аргентинского футбола Диего Марадона раскритиковал свою национальную сборную.

Днём ранее бело-голубые уступили Колумбии со счётом 0:2 в стартовом матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

"Понимаете, даже сборная Тонга может победить нас. Есть престиж команды, который мы создавали, когда играли… Что осталось от всего этого? Футболку сборной нужно чувствовать, как свою мать", — приводит слова Марадоны TyC Sports.

Марадона покинул пост наставника мексиканского клуба Дорадос

Тонга — тихоокеанское государство, расположенное в Полинезии. Расположено оно на 177 островах одноимённого архипелага. Население страны составляет чуть более 100 тыс. человек. В июньском рейтинге ФИФА сборная Тонга занимает 202-е место из общего числа 211 национальных команд.

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Диего Марадона, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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