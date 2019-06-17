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Цитаишвили: Для меня большая честь прославлять Украину

Цитаишвили: Для меня большая честь прославлять Украину
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Георгий Цитаишвили рассказал о своем голе в финале ЧМ-2019 по футболу U-20.

Полузащитник юношеской футбольной сборной Украины U20 киевский динамовец Георгий Цитаишвили рассказал о своем голе в финале победного чемпионата мира с Республикой Корея (3:1) и эмоциях после возвращения команды домой.

Игрок подчеркнул, что прославлять Украину для него большая честь, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Цитаишвили стал лучшим в финале ЧМ-2019 по версии InStat

 "У меня было много моментов до этого, когда не мог забить с трех-четырех метров, - отметил Георгий, - а здесь забил в финале. Эмоций много, словами не передать. Рад, что привезли Кубок мира в Украину. Для меня большая честь прославлять нашу страну. Наверное, лишь через пару лет осознаем, что мы сделали... Сразу после моего гола понял, что победа в финальном матче будет за нами. До этого на футбольном поле шла упорная борьба".

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Футбол, Новости футбола, Георгий Цитаишвили.
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