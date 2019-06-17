Цитаишвили: Для меня большая честь прославлять Украину

Новости спорта: Георгий Цитаишвили рассказал о своем голе в финале ЧМ-2019 по футболу U-20.

Полузащитник юношеской футбольной сборной Украины U20 киевский динамовец Георгий Цитаишвили рассказал о своем голе в финале победного чемпионата мира с Республикой Корея (3:1) и эмоциях после возвращения команды домой.

Игрок подчеркнул, что прославлять Украину для него большая честь, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"У меня было много моментов до этого, когда не мог забить с трех-четырех метров, - отметил Георгий, - а здесь забил в финале. Эмоций много, словами не передать. Рад, что привезли Кубок мира в Украину. Для меня большая честь прославлять нашу страну. Наверное, лишь через пару лет осознаем, что мы сделали... Сразу после моего гола понял, что победа в финальном матче будет за нами. До этого на футбольном поле шла упорная борьба".