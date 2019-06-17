Тотти официально попрощался с Ромой

Новости спорта: На специально организованной пресс-конференции в НОК Италии Франческо Тотти объявил о своем уходе из Ромы.

Причиной стали разногласия легендарного капитана "волков" с президентом Джеймсом Паллоттой и членами совета директоров клуба.

"Это чрезвычайно тяжелый день для меня, – цитирует Тотти SportMediaset. – Мне кажется, что лучше бы я умер... Надеюсь, что это пойдет на пользу команде. Но мне очень тяжело было мириться с положением, когда людям, стоящим у руля, была безразлична судьба клуба. Они могли в любой момент уехать куда-то на неделю по своим делам и ни о чем не думать. И от этого никому не было ни холодно, ни жарко. Их отсутствия вообще никто не замечал. Я так не могу. Рома слишком много значит для меня".

Тотти провел три года в академии "джаллоросси", провел в первой команде Ромы 25 сезонов, и сыграл в составе "волков" 786 матчей (307 голов). После завершении карьеры игрока в 2017 году синьор Франческо занял пост директора клуба.