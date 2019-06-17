Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тотти официально попрощался с Ромой
Тотти официально попрощался с Ромой

Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)

Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)
21:29 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Эдинсон Кавани забил шикарный гол в групповом раунде Кубка Америки-2019.

Уругвай разбил Эквадор в матче 1-го тура Копа Америка-2019 со счетом 4:0. Забивали Лодейро, Кавани и Суарес, а еще один мяч эквадорцы забили в свои ворота.

Особенно классным вышел гол Эдинсона Кавани. Уругвайцы оригинально разыграли угловой, который завершился скидкой Година на форварда ПСЖ. "Матадор" положил корпус и эффектным ударом бисиклетой вогнал мяч в ворота. Реакция комментатора – просто бесценна. Без сомнения, этот мяч однозначно будет претендовать на гол турнира.

Кавани дал согласие на переход в Атлетико

В группе C играют также Чили и Япония, которые свой поединок первого тура еще не провели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Эдинсон Кавани, Сборная Уругвая, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины
02 Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
03 Гандбол. Украина уступила Черногории, но вышла на Евро-2020
04 Свитолина - седьмая ракетка мира
05 Чемпионы мира вернулись в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь