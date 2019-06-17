Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)

Новости спорта: Эдинсон Кавани забил шикарный гол в групповом раунде Кубка Америки-2019.

Уругвай разбил Эквадор в матче 1-го тура Копа Америка-2019 со счетом 4:0. Забивали Лодейро, Кавани и Суарес, а еще один мяч эквадорцы забили в свои ворота.

Особенно классным вышел гол Эдинсона Кавани. Уругвайцы оригинально разыграли угловой, который завершился скидкой Година на форварда ПСЖ. "Матадор" положил корпус и эффектным ударом бисиклетой вогнал мяч в ворота. Реакция комментатора – просто бесценна. Без сомнения, этот мяч однозначно будет претендовать на гол турнира.

В группе C играют также Чили и Япония, которые свой поединок первого тура еще не провели.