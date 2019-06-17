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Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед: названа причина

Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед: названа причина
18:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Филиппе Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не станет переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По информации источника, бразильский футболист не станет игроком манкунианцев из уважения к своему бывшему клубу — "Ливерпулю". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который ранее сообщил о желании покинуть стан "красных дьяволов".

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Коутиньо выступал в составе "Ливерпуля" с 2013 по 2018 год. Контракт бразильского полузащитника с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года. В завершившемся сезоне Коутиньо на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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