Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед: названа причина

Новости спорта: Филиппе Коутиньо не станет переходить в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не станет переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По информации источника, бразильский футболист не станет игроком манкунианцев из уважения к своему бывшему клубу — "Ливерпулю". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который ранее сообщил о желании покинуть стан "красных дьяволов".

Коутиньо выступал в составе "Ливерпуля" с 2013 по 2018 год. Контракт бразильского полузащитника с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года. В завершившемся сезоне Коутиньо на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.