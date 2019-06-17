Тотти: Фонсека не должен был приезжать в Рому

Новости спорта: Франческо Тотти считает португальца сильным тренером.

Легендарный форвард Ромы Франческо Тотти раскритиковал механизм принятия решений в римском клубе. Экс-игрок заявил, что узнал о назначении Паулу Фонсеки на пост наставника "волков" не от руководства римлян, а от своего друга - итальянского тренера Антонио Конте.

"Я решил не лететь в Лондон на встречу с Фонсекой. Во-первых, представители клуба предупредили меня об этом мероприятии только за два дня. Во-вторых, они выбрали тренера, не посоветовавшись со мной. Вот представьте: я звоню Антонио Конте, а он мне рассказывает, что Рома договорилась с Фонсекой. Я выглядел как посмешище.

Нет сомнений, что Фонсека - сильный тренер. Он хорошо зарекомендовал себя в Шахтере. Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, он не должен был сюда приезжать", - приводит слова Тотти Sport Mediaset.

Напомним, в понедельник, 17 июня, Франческо покинул пост технического директора Ромы.