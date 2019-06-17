Суарес - главный спортивный злодей по версии ESPN

ESPN UK опубликовал в "Твиттере" топ-10 главных спортивных злодеев по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game.
Первое место в списке занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который, кроме результативности, прославился тем, что кусал соперников. Вторым стал скандальный футболист Джои Бартон. На третьем месте — легендарный боксёр Майк Тайсон. В топ-10 попали семь футболистов.
Рейтинг топ-10 главных спортивных злодеев
1. Луис Суарес (футбол)
2. Джои Бартон (футбол)
3. Майк Тайсон (бокс)
4. Жозе Моуринью (футбол, тренер)
5. Диего Коста (футбол)
6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)
7. Серхио Рамос (футбол)
8. Дэвид Уорнен (крикет)
9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)
10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)