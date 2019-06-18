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Морозюк станет игроком турецкого клуба бесплатно

Морозюк станет игроком турецкого клуба бесплатно
09:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В ближайшее время Николай подпишет с турецкой командой двухлетний контракт.

Правый защитник «Динамо» Николай Морозюк подпишет полноценный двухлетний контракт с «Ризеспором». Официально об этом будет объявлено в среду, 19 июня.

Сообщается, что 31-летний футболист достанется турецкому клубу бесплатно, хотя его контракт с киевлянами действителен до 2021 года.

Напомним, Морозюк отыграл в «Ризеспоре» вторую часть сезона 2018/19 на правах аренды. В 14 матчах турецкой Суперлиги (13 – в старте) Николай отметился одним голевым пасом.

Добавим, что Морозюк за время выступлений в «Динамо» сыграл 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 ассиста.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Николай Морозюк, Новости футбола.
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