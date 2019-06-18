Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе

Новости спорта: В составе украинских чемпионов мира по футболу U20 играл сын погибшего героя АТО Кирилл Дрышлюк.

В украинской молодежной команде U20, обыгравшей своих сверстников из Южной Кореи в финальном матче чемпионата мира играл сын погибшего героя АТО Павла Дрышлюка Кирилл. Его отец, майор авиации Павел Дрышлюк был сбит российскими террористами, 6 июня 2014 года во время облета Славянска на самолете-фоторазведчике.

Его определенное время считали пропавшим без вести, а потом погибшим. Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над тогда еще оккупированным Славянском. Борт был замечен и подбит террористами. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перекинулся на правое крыло. Самолет начал падать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, села Пришиб, командир борта подполковник Могилко, борт-инженер майор Дрышлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот и фотооператор Каминский оставались в самолете до конца.

Напомним, 15 июня, молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира. В финальном матче турнира наша команда оказалась сильнее Южной Кореи (3:1).

Кирилл Дришлюк под 15 номером

Позже полузащитник юношеской сборной Украины U-20 Кирилл Дришлюк прокомментировал выступление "сине-желтых" на юношеском чемпионате мира в Польше:

"Пока трудно это осознать. Наверное, нужно, чтобы прошло время, чтобы понять, какого успеха мы достигли.

Каждая игра была по-своему сложной. Мы настраивались на каждый поединок как на последний, выходили на поле и выкладывались на все сто процентов. Конечно, особым был финал. Настраивались очень серьезно. Мы не хотели выйти и отдать игру. Это было бы неправильно.

Каждый день я молюсь и прошу отца, чтобы он мне помогал. Рад, что мы не подвели его и стали чемпионами мира.

До 28 июня буду находиться в отпуске, потом буду с "Александрией" готовиться к началу сезона. Хочу продолжить работать, чтобы наконец заиграть в "Александрии".