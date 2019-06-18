Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019

Новости спорта: Украинец станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне.

Мадридский Реал на своем официальном сайте поздравил украинского голкипера Андрея Лунина с победой на чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины и завоеванием Золотой перчатки, которая вручается лучшему вратарю турнира.

Отметим, что тренерский штаб "сливочных" рассматривает Лунина, как второго вратаря команды. В Реале удовлетворены успехами и прогрессом украинца, который был номинирован на награду Golden Boy.

Lunin fue elegido mejor portero de la competición, en la que su selección se impuso a Corea del Sur en la final por 3-1. #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 июня 2019 г.

Напомним, ранее Лунина поздравил основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.