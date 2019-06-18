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Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019

Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019
09:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне.

Мадридский Реал на своем официальном сайте поздравил украинского голкипера Андрея Лунина с победой на чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины и завоеванием Золотой перчатки, которая вручается лучшему вратарю турнира.

Отметим, что тренерский штаб "сливочных" рассматривает Лунина, как второго вратаря команды. В Реале удовлетворены успехами и прогрессом украинца, который был номинирован на награду Golden Boy.

Напомним, ранее Лунина поздравил основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.
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