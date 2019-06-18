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Винни и Гаскойн спустя 31 год повторили легендарный кадр

Винни и Гаскойн спустя 31 год повторили легендарный кадр
10:13 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Винни Джонс и Пол Гаскойн спустя 31 год повторили тот самый легендарный кадр.

Бывшие английские футболисты Винни Джонс и Пол Гаскойн повторили знаменитый снимок, на котором первый держит второго за промежность. Экс-игроки позировали фотографам на мероприятии в Ипсвиче.

Винни отмечает, что сделал это не специально, а пострадавший Пол говорит, что все эмоции и боль в тот момент полностью отобразились на лице. Отметим, что после окончания карьеры жизнь Гаскойна была непростой, Пол имел серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, но все-таки нашел в себе силы завязать.

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Матч между "Ньюкаслом" и "Уимблдоном", где произошел инцидент, состоялся в 1988-м – 31 год назад. Напомним, ранее легенды уже косплеили этот эпизод перед журналистами.

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АПЛ, Винни Джонс, Чемпионат Англии, Новости футбола, Пол Гаскойн.
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