Винни и Гаскойн спустя 31 год повторили легендарный кадр

Новости спорта: Винни Джонс и Пол Гаскойн спустя 31 год повторили тот самый легендарный кадр.

Бывшие английские футболисты Винни Джонс и Пол Гаскойн повторили знаменитый снимок, на котором первый держит второго за промежность. Экс-игроки позировали фотографам на мероприятии в Ипсвиче.

Винни отмечает, что сделал это не специально, а пострадавший Пол говорит, что все эмоции и боль в тот момент полностью отобразились на лице. Отметим, что после окончания карьеры жизнь Гаскойна была непростой, Пол имел серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, но все-таки нашел в себе силы завязать.

Матч между "Ньюкаслом" и "Уимблдоном", где произошел инцидент, состоялся в 1988-м – 31 год назад. Напомним, ранее легенды уже косплеили этот эпизод перед журналистами.