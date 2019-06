Роберто Карлос отдал пас пяткой в благотворительном матче (Видео)

Экс-защитник "пентакампеонов" и мадридского "Реала" Роберто Карлос отметился феноменальной передачей во время благотворительной встречи в составе сборной мира против команды Англии. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Челси" – "Стэмфорд Бридж".

And pass of the game so far goes to... Roberto Carlos! #SoccerAid @SoccerAid pic.twitter.com/qAPn8vSASx