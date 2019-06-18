Роберто Карлос отдал пас пяткой в благотворительном матче (Видео)

Новости спорта: Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос показал, что еще умеет.

Экс-защитник "пентакампеонов" и мадридского "Реала" Роберто Карлос отметился феноменальной передачей во время благотворительной встречи в составе сборной мира против команды Англии. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Челси" – "Стэмфорд Бридж".

В составе команд на поле вышли многие знаменитые футболисты прошлого – за Англию сыграли Джейми Каррагер, Глен Джонсон, Джон Терри, Джо Коул, Майкл Оуэн. В составе сборной мира вышли Жулио Сезар, Рикарду Карвальо, Роберто Карлос, Майкл Эссьен, Робер Пирес, Дидье Дрогба и Эрик Кантона.

Также за первых сыграл олимпийский чемпион и известный бегун Мо Фара, а партнером Карлоса и компании стал Усэйн Болт. Основное время поединка завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти победу одержала сборная мира со счётом 3:1.