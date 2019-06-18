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Карпаты попрощались с Дебелко

Карпаты попрощались с Дебелко
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Львовский футбольный клуб “Карпаты” прекратил сотрудничество со своим нападающим Романом Дебелко.

Комментируя прекращение сотрудничества с клубом, Роман Дебелко отметил, что рад был почувствовать себя частью львовской команды, но обидно, что не смог реализовать себя в команде полностью.

“Конечно, не хочется покидать такую команду, но такова жизнь футболиста. Мы пришли к соглашению с руководством клуба, пожали друг другу руки и нормально попрощались. Я вернулся из аренды и период во Львове выдался очень интересным: были и взлеты, и падения. Команда выполнила то задание, которое было поставлено, и “Карпаты” остались в УПЛ.

Обидно, что не реализовал себя полноценно здесь. Рад, что был частью этой команды. С уверенностью могу сказать, что таких болельщиков, как во Львове, больше нигде в Украине нет”, - цитирует Дебелко пресс-служба ФК “Карпаты”.

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Напомним, в июне 2017 года Роман Дебелко стал игроком "Карпат", а впоследствии был арендован эстонской "Левадией". С начала 2019-го футболист снова выступал во Львове.

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ФК Карпаты, Новости спорта, Новости футбола, Роман Дебелко.
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