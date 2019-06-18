Маркевич: Победа сборной Украины U-20 - большая командная работа

Новости спорта: Украинский специалист Мирон Маркевич оценил достижение молодежной сборной Украины.

Председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич подвел итоги завершившегося сезона.

Он, в частности, подчеркнул, что успех юношеской сборной U20 на чемпионате мира в Польше свидетельствует о том, что Украина уже способна выигрывать крупные футбольные форумы, сообщает пресс-служба УАФ.

"Успех сборной U20 в Польше - яркий пример для всех наших молодых футболистов,как можно добиваться успеха, - заявил Маркевич.

- Нет ничего невозможного. Эта победа - большая командная работа всей Украинской ассоциации футбола. Надеюсь, что этот триумф поможет в развитии отечественного футбола. Сейчас все надо направить на развитие игры в стране. Очень удобный период. Наша сборная показала, что и такие государства, как Украина, могут выигрывать крупные форумы".